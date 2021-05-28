Sıla İlker Kaleli aşkını ilan etti sonra da Sinem Kobal ve Burçin Terzioğlu için bakın ne yaptı
Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli aşklarını ilan etti. Ardından da Sıla Kaleli'nin eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nu ve yakın arkadaşı Sinem Kobal için harekete geçti.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu İlker Kaleli hakkında çıkan iddialar doğru çıktı. İkili, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından aşklarını milyonlara duyurdular. Üstelik her ikisi de aynı anda yaptıkları paylaşımların altına romantik sözler döşediler.
Sıla, "Diyecek afili söz çok... Fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" ifadelerini kullanmıştı.
İlker Kaleli, ''Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere...'' yazdı.
Magazin gündemini sallayan bu ilan-ı aşkın ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Sıla, Kaleli'nin eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nun en yakın arkadaşı Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi.