Sıla ile Hazer Amani aşka geldi yine dudak dudağa yakalandı

Hamile deniyordu: Geçtiğimiz haftalarda Sıla ve Hazer hakkında ortaya bomba bir evlilik iddiası atılmış hatta 3 Kasım olarak tarih verilmişti. Erken evliliğin sebebinin ise Sıla'nın hamileliğinden kaynaklandığı iddia edilmişti. Ancak Sıla'nın menajeri Serkan Güney, "Çıkan iddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır" diyerek söylentilere son noktayı koymuştu.



