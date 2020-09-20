Sıla- Hazer Amani çifti yeni ev için 2 milyonu gözden çıkardı
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, yeni şarkılarının üretim ve kayıt süreçleri için sakin bir yer arayışına girerken kesenin ağzını açtı.
Geçtiğimiz ocak ayında ünlü şef Hazer Amani ile hayatını birleştiren Sıla'nın mutlu evliliği devam ediyor.
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Karantina günlerini de eşiyle birlikte İstanbul'da geçiren 40 yaşındaki şarkıcı, bir köy evi almaya karar verdi. Hürriyet'in haberine göre; Sıla Gençoğlu, Datça’da zeytinlikler içerisinde bir köy evi almayı planlıyor.
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Eşi Hazer Amani de Sıla’nın istediği gibi bir ev bulabilmek için kolları sıvadı. Çift, ev için 2 milyon lirayı gözden çıkardı.
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