Sıla hamile mi? Hazer Amani'nin ardından hamilelik iddialarına yanıt verdi
Sıla ve Hazer Amani evliliğinin hamilelik nedeniyle olduğu iddialarına yanıt geldi. Sıla Gençoğlu, hamilelik haberleri hakkında Nükhet Duru'nun albüm lansmanında açıklama yaptı.
Geçtiğimiz ay hayatını ünlü şef Hazer Amani ile birleştiren şarkıcı Sıla Gençoğlu, Nilüfer'in albüm lansmanına katıldı. Başarılı şarkıcının evliliğinin hamilelik nedeniyle olduğu iddiaları da bu lansmanda yanıt buldu. Hazer Amani'nin ardından Sıla da hamilelik iddialarını yanıt verdi.
Geçtiğimiz hafta Sıla'nın hamile olduğuna dair haberleri Hazer Amani, yalanlamış, ''Bebek haberleri yalan. Ama Allah büyük. Şimdilik öyle bir şey yok'' demişti. Bu açıklamanın üzerine Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak ilk defa bir konserini iptal edince ise hamilelik iddiaları yeniden gündeme geldi.
Her fırsatta özel hayatına dair açıklamalar yapmaktan kaçınan Sıla, hayatının en mutlu dönemini yaşadığını söyledi.
Konserinin iptal olmasıyla yeniden ortaya çıkan hamilelik iddiaları Sıla'ya sorulunca ise iddiaları eşi Hazer Amani gibi yalanladı.