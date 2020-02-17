Sıla hamile mi? Hazer Amani'nin ardından hamilelik iddialarına yanıt verdi

Geçtiğimiz hafta Sıla'nın hamile olduğuna dair haberleri Hazer Amani, yalanlamış, ''Bebek haberleri yalan. Ama Allah büyük. Şimdilik öyle bir şey yok'' demişti. Bu açıklamanın üzerine Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak ilk defa bir konserini iptal edince ise hamilelik iddiaları yeniden gündeme geldi.