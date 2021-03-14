Sıla Hadise Demet Akalın İrem Derici hüsrana uğradı! Fark atıp zirveye bakın kim yerleşti
Spotify tarafından güncellenen liste İrem Derici, Sıla, Hadise ve Demet Akalın'ı hüsrana uğrattı.
Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Demet Akalın listeye girmeyi başaramadı. İrem Derici, Hadise ve Sıla'ya fark atıp zirveye yerleşen isim herkesi şaşkına çevirdi.
İşte en çok dinlenen şarkılar...
136
35 - Mustafa Ceceli, Ekin Uzunlar - Öptüm Nefesinden
236
34 - Bilal Sonses, Yıldız Tilbe - Hasbelkader
336
33 - Sakiler - Dünyadan Uzak
436