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Sıla Hadise Demet Akalın İrem Derici hüsrana uğradı! Fark atıp zirveye bakın kim yerleşti

Spotify tarafından güncellenen liste İrem Derici, Sıla, Hadise ve Demet Akalın'ı hüsrana uğrattı.

Sıla Hadise Demet Akalın İrem Derici hüsrana uğradı! Fark atıp zirveye bakın kim yerleşti

Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Demet Akalın listeye girmeyi başaramadı. İrem Derici, Hadise ve Sıla'ya fark atıp zirveye yerleşen isim herkesi şaşkına çevirdi. 

İşte en çok dinlenen şarkılar...

136
Sıla Hadise Demet Akalın İrem Derici hüsrana uğradı! Fark atıp zirveye bakın kim yerleşti

35 - Mustafa Ceceli, Ekin Uzunlar - Öptüm Nefesinden

236
Sıla Hadise Demet Akalın İrem Derici hüsrana uğradı! Fark atıp zirveye bakın kim yerleşti

34 - Bilal Sonses, Yıldız Tilbe - Hasbelkader

336
Sıla Hadise Demet Akalın İrem Derici hüsrana uğradı! Fark atıp zirveye bakın kim yerleşti

33 - Sakiler - Dünyadan Uzak

436