Sıla Gençoğlu'nun Hazer Amani ile evlilik iddiasına jet yanıt! Hamile deniyordu
Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve şef Hazer Amani'nin pazar günü nikah masasına oturacağı konuşuluyordu ki yanıt geldi.
Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kural'dan ayrıldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı sevgilisi ünlü şef Hazer Amani ile nikah masasına oturacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüş, hatta Sıla'nın hamile olduğu söylenmişti.
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Gel Konuşalım magazin programının haberine göre ise ünlü çift, 3 Kasım Pazar günü İstanbul'da bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle dünyaevine girecekleri iddia edilmişti.
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Hatta acele evliliğin sebebi olarak da Sıla Gençoğlu'nun hamile olabileceği iddiaları dilden dile yayılmaya başlamıştı ki Sıla'nın menajeri, bu iddialara cevap verdi.
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Menajer Serkan Güney, "Çıkan iddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır" diyerek söylentilere son noktayı koydu.
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