Sıla Gençoğlu'nu makyajsız görenler tanımakta zorlandı bambaşka biri gibi

Son olarak oynadığı reklam filmiyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, alışveriş yaptığı sırada objektiflere yansıdı. Devamlı makyajlı ve bakımlı haliyle göremeye alıştığımız Sıla, alışveriş sırasında en doğal haliyle objektiflere takılınca eleştirilerin hedefi oldu.