Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani'den ilk fotoğraf geldi! Aşklarını Sıla itiraf etmişti

Sıla, yeni aşkı Hazer Amani'yi, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyorum. Güzel bir şey yaşıyorum" sözleriyle duyurmuştu. Daha önce Beşiktaş'ta bir arabanın içinde sarmaş dolaş görüntülenen ünlü çift, aşklarının başlamasıyla ilk kez aynı karede yer aldı.