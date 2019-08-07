Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani'den ilk fotoğraf geldi! Aşklarını Sıla itiraf etmişti
Ahmet Kural ile skandal ayrılığının ardından Sıla Gençoğlu, Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etmişti. Ünlü ikiliden ilk fotoğraf sosyal medyaya düştü.
Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiası ile olaylı bir şekilde ayrılan Sıla Gençoğlu, yeni aşkını geçtiğimiz günlerde itiraf etmişti. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının jürisi Hazer Amani ile yeni bir ilişkiye adım atan ünlü şarkıcının beraber çekilmiş fotoğrafları sosyal medyaya düştü.
Sıla, yeni aşkı Hazer Amani'yi, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyorum. Güzel bir şey yaşıyorum" sözleriyle duyurmuştu. Daha önce Beşiktaş'ta bir arabanın içinde sarmaş dolaş görüntülenen ünlü çift, aşklarının başlamasıyla ilk kez aynı karede yer aldı.
İşte şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun ve şef Hazer Amani'nin aşklarını itiraf ettiklerinden sonra ilk kez bir arada yer aldıkları kare.
Arabada sarmaş dolaş yakalanmışlardı: Geçtiğimiz Ocak ayında, Hazer Amani ve Sıla bir arabanın içerisinde sarmaş dolaş görüntülenmiş ve bu görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkilinin beraber Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gittiği iddia edilmişti.