Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani boşanma gerçeğini açıkladı 'Dostluğumuz baki'
Son zamanlarda evliliklerinde kriz olduğu söylenen Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani, boşanma kararı aldıklarını açıkladı.
2020 senesinin ilk evliliklerinden biri olarak şarkıcı Sıla Gençoğlu ve şef Hazer Amani, ocak ayında hayatlarını birleştirdi. Kısa sürede alınan evlilik kararı herkese şaşırtsa da ikilinin mutlulukları gözlerinden okunuyordu ki evlilik kısa sürdü.
Son zamanlarda sürekli olarak evliliklerinde kriz olduğu iddia edilen çift, sonunda inkar etmeyi bıraktı ve gerçeği açıkladı. Basın açıklaması yapan çift, bir süredir haklarında çıkan ihanet ve psikolojik baskı haberlerini yalanladı ve şunları söyledi:
"Evliliğimiz hakkında bir süredir çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir.''
''Sağlığın, sıhhatin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha epey kuvvetli anladığımız şu dönemde bu haberin bir detay olduğunu düşünüyoruz. Yine de bunu açık yüreklilik ve içtenlikle birinci ağızlardan duymanızı arzu ettik."