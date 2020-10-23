Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani boşanacak mı bomba iddia
Şef eşi Hazer Amani ile evliliklerinde sorun yaşadığı ve ayrılacağı iddia edilen şarkıcı Sıla Gençoğlu, önceki gün Fulya'da görüntülendi. Gençoğlu, muhabirlerin konuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.
Sezen Aksu ile birlikte yaptıkları "Sıla/Töre" albümü sayesinde geniş kitlelerce tanınmaya başlayan Sıla Gençoğlu, önceki gün Fulya'da görüntülendi.
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Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani Ocak 2020'de dünya evine girmişlerdi. İkilinin evliliklerinde sorun yaşadığı ve ayrılacağı iddia edilmişti.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Sıla Gençoğlu, önceki akşam Fulya'da objektiflere yansıdı.
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Son günlerde şef eşi Hazer Amani ile evliliklerinde sorun yaşadıkları ve ayrılacakları iddia edilen şarkıcının keyfi yerindeydi.
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