Sıla Gençoğlu ve Davut Güloğlu davasında flaş karar! Küfür etmişti

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sıla Gençoğlu Amani ve Davut Güloğlu katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Davacı Sıla Gençoğlu'nun avukatı Murat Öksüz, şunları söyledi:

"Talep ettiğimiz tazminat miktarı tarafların her ikisinin de Türkiye çapında tanınan sanatçılar olması ve yapılan röportajın da tüm Türkiye tarafından bu hakaretin işitilmiş olması sebepleriyle fahiş değildir. Hatta az olduğunu bile düşünüyoruz. Bu nedenle davamızın kabulünü talep ediyoruz."