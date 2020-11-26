Sıla Gençoğlu ve Davut Güloğlu davasında flaş karar! Küfür etmişti
5 Temmuz darbe girişimi döneminde Sıla Gençoğlu'na küfreden Davut Güloğlu için mahkeme kararını verdi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "S… olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı.
Sıla, bu sözlerin ardından şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Alenen hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güloğlu, 2 Mayıs 2017'de "Alenen hakaret" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, Güloğlu'nun bu cezası 8 bin 500 TL adli para cezasına çevrilerek kesinleşmişti. Öte yandan Sıla, Güloğlu aleyhine 60 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.
"Hakaret" suçundan 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılan şarkıcı Davut Güloğlu'na bir kötü haber de tazminat davasından geldi. Sıla'nın açtığı 60 bin liralık tazminat davasını kısmen kabul eden mahkeme, Güloğlu'ndan 4 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihinden işleyecek yasal faizle birlikte alınarak Sıla'ya vermesine karar verdi.
İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sıla Gençoğlu Amani ve Davut Güloğlu katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Davacı Sıla Gençoğlu'nun avukatı Murat Öksüz, şunları söyledi:
"Talep ettiğimiz tazminat miktarı tarafların her ikisinin de Türkiye çapında tanınan sanatçılar olması ve yapılan röportajın da tüm Türkiye tarafından bu hakaretin işitilmiş olması sebepleriyle fahiş değildir. Hatta az olduğunu bile düşünüyoruz. Bu nedenle davamızın kabulünü talep ediyoruz."