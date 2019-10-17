Sıla Gençoğlu makyajsız yakalandı görenler tanımakta zorlandı bambaşka biri gibi
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu makyajsız görenler tanımakta zorlandı, makyajsız haliyle yakalanan Sıla, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Son olarak oynadığı reklam filmiyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, alışveriş yaptığı sırada objektiflere yansıdı. Devamlı makyajlı ve bakımlı haliyle göremeye alıştığımız Sıla, alışveriş sırasında en doğal haliyle objektiflere takılınca eleştirilerin hedefi oldu.
Yaklaşık yarım saat alışveriş merkezinde kalan Sıla, AVM'den yardımcısının taşıdığı bir poşetle ayrıldı. Şapkası, gözlükleri, kedili el çantası ve şalvarı andıran eşofmanıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının salaş tarzı ve makyajsız hali hayranlarını resmen hayal kırıklığına uğrattı.
Makyajsız hali ve tarzıyla görenlerin tanımakta zorluk çektiği Sıla'nın bu doğal halleri, sosyal medyada hızla yayıldı ve hayranları, "Dövmelerini görmesem Sıla olduğuna asla inanmazdım'' gibi birçok yorum geldi.
Öte yandan son olarak bir telefon markasının reklam yüzü olarak karşımıza çıkan Sıla'nın kazandığı para duyanların dudağını uçuklatmıştı.