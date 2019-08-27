Sıla Gençoğlu mahkemelik olduğu Davut Güloğlu ile komşu oldu! Yan yana oturuyorlar

Sıla Gençoğlu ve Davut Güloğlu, aradan yıllar geçtikten sonra şimdi de komşu oldu. Davut Güloğlu, Sıla Gençoğlu'na ettiği küfür nedeniyle birçok kişi tarafından eleştirilince sosyal medya hesabı twitter üzerinden, "Başkalarının görüşlerine demokrasi kılıfını giydirenler benim vatanına hizmet etmeyenlere karşı olan görüşümü demokrasi olarak görmüyorlar" diyerek cevap vermişti.