Sıla Gençoğlu konserinde kadeh kaldırınca olanlar oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü
İZMİR'de Yeni Bi' Fest Festivali'nde sahne alan Sıla Gençoğlu, yaptığı hareket ile eleştirilerin hedefi haline geldi.
Yaz sezonun da durmadan çalışarak konserden konsere koşan Sıla'nın son durağı İzmir'de düzenlenen Yeni Bi Fest Festival'in sahnesi oldu. Şarkılarıyla, sevenlerine oldukça eğlenceli dakikalar yaşatan Sıla'nın bir arada sahnede yaptığı hareket ise tepki almasına neden oldu.
Birbirinden hit şarkılarını sevenleriyle seslendiren Sıla, 'Vur Kadehi Ustam' şarksında eline kadeh alıp seyircisine kaldırdı. Konser esnasında yaptığı bu hareket ile genel olarak birçok kişi tarafından alkışlanan Sıla, sosyal medyada ise eleştirilerin hedefi haline geldi.
Sıla, sahne aldığı İzmir'de kaldırdığı kadeh ile sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Sıla'yı kötü örnek olmakla itham eden bazı sosyal medya kullanıcıları, ''Çoluk çocuğa güzel örnek oluyorsun, devam et böyle'' diyerek tepkisini dile getirdi.