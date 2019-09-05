Sıla Gençoğlu konserinde kadeh kaldırınca olanlar oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Yaz sezonun da durmadan çalışarak konserden konsere koşan Sıla'nın son durağı İzmir'de düzenlenen Yeni Bi Fest Festival'in sahnesi oldu. Şarkılarıyla, sevenlerine oldukça eğlenceli dakikalar yaşatan Sıla'nın bir arada sahnede yaptığı hareket ise tepki almasına neden oldu.