Sıla Gençoğlu ile aşk yaşayan şef Hazer Amani evlilik sorularına köpürdü
FOX TV'nin düzenlediği partiye katılan Hazer Amani, Sıla Gençoğlu ile evleneceği yönündeki sorulara bakın nasıl tepki verdi.
Şarkıcı Sıla'nın Ahmet Kural ile olan olaylı, davalık ilişkisinin ardından başlayan sürpriz aşkının başrolü Hazer Amani, dün akşam FOX Tv'nin yeni sezonu için düzenlenen partiye katıldı. Gecede Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez, Kurşun'un başrolü Engin Altan Düzyatan da yer aldı.
Etkinlik çıkışı Sıla Gençoğlu ile ilgili soruları yanıtlayan Hazer Amani, partiye moderatörü olduğu The Taste Türkiye yarışmasının şefleriyle beraber katıldı. Amani, 'Sıla Gençoğlu ile ilişkiniz nasıl gidiyor?' sorusuna "Harika gidiyor" cevabını verdi.
Evlilik iddiaları için de "Bilmiyorum ki, bende bilmiyorum. Ben de sizden duyuyorum, her gün uyandığımda yeni haberler duyuyorum. Ne kadar güzel" dedi.
Mekan çıkışı yeniden muhabirlerin hedefinde olan Hazer Amani, bir muhabirin 'Sıla ile evlenecek misiniz?' sorusunu birkaç kez "Duymuyorum" diyerek cevapsız bıraktı.