Sıla Gençoğlu hamilelik için kolları sıvadı Hazer Amani ile evliliğin detayları belli oldu
Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çiftinin düğününün detayları belli oldu. Sıla'nın hamilelik iddiası ise giderek güçleniyor.
Geçtiğimiz aylarda 1 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıma kararı alan ünlü şarkıcı Sıla ve Hazer Amani çiftinin düğününün detayları belli oldu. Ünlü çiftin nikahına dair merak edilenleri Hürriyet gazetesinden Onur Baştürk yazdı.
Onur Baştürk yazısında, "Sıla ve Hazer Amani çifti bu pazartesi Nişantaşı'ndaki Alancha'da yapacakları düğünle evleniyor. Düğüne sadece çiftin yakınları davetli" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre ise, ilişkisini göz önünde yaşayan Sıla Gençoğlu, 1,5 aylık hamile. Yaşı daha fazla ilerlemeden anne olmak isteyen 39 yaşındaki Sıla, bu şansı kaçırmamak için sevgilisiyle evlilik kararı aldı.
Sıla'nın geçtiğimiz aylarda Kıbrıs'a giderek anne olabilmek için yumurtalıklarını dondurduğu da öne sürülmüştü.