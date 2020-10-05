Sıla Gençoğlu bikinisiyle tekne halini paylaştı beğeniler yağmur gibi aktı

Ünlü şeflerden Hazer Amani ile mutlu birlikteliğini senenin başında evlilikle taçlandıran Sıla Gençoğlu, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Zaman zaman yalnız zaman zaman eşi Amani ile paylaşım yapan Sıla, son günlerde ise arkadaşlarıyla tatilde.