Sıla Gençoğlu ayrılığı işte böyle duyurdu Efe Bahadır'la yıllardır beraberlerdi

Son zamanlarda ünlü şef Hazer Amani ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan kötü haberi duyurdu. Yıllardır birlikte çalıştığı hem iş arkadaşı hem de yakın dostu olan Efe Bahadır ile yollarını ayırdıklarını duygusal bir not ile sevenlerine bildirdi.