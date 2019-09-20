Sıla Gençoğlu ayrılığı işte böyle duyurdu Efe Bahadır'la yıllardır beraberlerdi
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, yıllardır beraber çalıştığı müzisyen dostu ile yollarını ayırdı.
Son zamanlarda ünlü şef Hazer Amani ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan kötü haberi duyurdu. Yıllardır birlikte çalıştığı hem iş arkadaşı hem de yakın dostu olan Efe Bahadır ile yollarını ayırdıklarını duygusal bir not ile sevenlerine bildirdi.
Başarılı şarkıcı Sıla, Efe Bahadır ile yollarını ayırdıklarını yazdığı şu mesaj ile duyurdu:
"Efe’ciğimle tam 20 senedir tanışıyoruz. Okul koridorlarında koşup oynamışlığımız çok. Hayatımız şarkıyla şiirle donatılmış, sandıklarımız hazine dolu. Onun gömleğinde gözyaşlarımın çoğu, eli sımsıkı elimde. Sırtı sırtımda.''
''Kahkahalarla parlattık oturduğumuz evlerin camlarını... Her sehpada mum oldu yandı fikirler. Yani, öyle beş on cümlelik, buraya sığacak bir öykümüz yok bizim.''
''Bir ay evvel 'Bana müsaade et, şehir, ülke gezeceğim fotoğraf çekeceğim, tek göz odaya kapanacağım, müzik yapacağım, olur mu? Birazcık bensiz çık sahneye' dedi.''