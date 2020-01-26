Sıla deprem paylaşımı yapmayınca eleştirilerin hedefi haline geldi

Sürpriz bir düğün ile bir süredir beraber olduğu şef Hazer Amani ile evlenen, hatta hamile olduğu için evlendiği konuşulan Sıla Gençoğlu, sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline geldi. Elazığ'da yaşanan deprem felaketinin ardından sosyal medyada birçok ünlü paylaşımda geçmiş olsun mesajı yayınlarken Sıla'nın sessiz kalması eleştirileri de beraberinde getirdi.