Sıla deprem paylaşımı yapmayınca eleştirilerin hedefi haline geldi
Yakın zamanda Hazer Amani ile evlenen Sıla Gençoğlu, yaşanan Elazığ depremi felaketinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayınca takipçileri isyan etti.
Sürpriz bir düğün ile bir süredir beraber olduğu şef Hazer Amani ile evlenen, hatta hamile olduğu için evlendiği konuşulan Sıla Gençoğlu, sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline geldi. Elazığ'da yaşanan deprem felaketinin ardından sosyal medyada birçok ünlü paylaşımda geçmiş olsun mesajı yayınlarken Sıla'nın sessiz kalması eleştirileri de beraberinde getirdi.
Yaşanan deprem felaketinin ardından depreme dair hiçbir paylaşım yapmayan Sıla'nın arkadaşının doğum gününü kutladığı bir paylaşım yapması ise takipçilerini iyice kızdırdı.
Sıla, arkadaşının elinde kadehle çekilmiş fotoğrafını "Benim biricik Tubi'm o. İyi gün, kötü gün, vasat gün, sır gün (!) Her daim iyi ikili olacağız. Bir de dün 30'una bastı, iyi mi!" notuyla paylaştı.
Taze gelin Sıla'nın bu paylaşımının altına birçok takipçisi sitem solu yorumlar yaptı.