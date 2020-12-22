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Sıla Demet Akalın Acun Ilıcalı'yı katladı! İşte Twitter'da en çok takipçisi bulunan ünlü isim

Twitter'da en çok takipçiye sahip Türk ünlüler belli oldu. Sıla, Acun Ilıcalı, Demet Akalın'ı katlayarak zirvede yer alan isim herkesi şaşırttı.

Son yıllarda popülerliği artan sosyal medya platformu Twitter'da en çok takipçiye sahip Türk ünlüler belli oldu. Listede zirvedeki isim ise birçok ünlünün takipçi sayısının birkaç katı takipçisi bulunuyor. 

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İşte en çok takipçisi bulunan 10 Türk ünlü...

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10. Can Dündar
Takipçi Sayısı: 5.036.642

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9. Levent Üzümcü
Takipçi Sayısı: 5.125.711

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