Sıla canlı yayını kapattı sandı yaptığı hareket tepki çekti
Yalın'ın ardından Sıla da Instagram'da canlı yayın açarak mini konserler vermeye başladı. Fakat son canlı yayında talihsiz bir an yaşandı. Canlı yayını kapattığını sanan Sıla, hareketiyle tepki çekti.
Koronavirüs tedbirleriyle herkes eve kapanınca ünlü isimler sosyal medya hesaplarından sevenlerinden uzak kalmamak için canlı yayınlar yapmaya başladı. İlk olarak Yalın'ın canlı yayınına katılarak düet yapan Sıla, ardından da yalnız başına kendi hesabından mini konserler vermeye başladı.
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Sıla Instagram hesabından yaptığı son canlı yayınında ise talihsiz bir an yaşadı. Canlı yayının bitmesiyle kendisini dinleyenlere 'by by' diyen Sıla, canlı yayını kapattı sandı.
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Fakat Sıla canlı yayını kapatmayı başaramadı. Başarılı şarkıcı, o an geriye doğru yaslanarak derin bir ohh çekip rahat bir nefes aldı.
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Ardından canlı yayını kapatmadığını fark eden Sıla, panikle doğruldu ve sevenlerine gülümseyerek canlı yayını bu kez kapatmayı başardı.
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