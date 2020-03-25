Sıla canlı yayını kapattı sandı yaptığı hareket tepki çekti

Koronavirüs tedbirleriyle herkes eve kapanınca ünlü isimler sosyal medya hesaplarından sevenlerinden uzak kalmamak için canlı yayınlar yapmaya başladı. İlk olarak Yalın'ın canlı yayınına katılarak düet yapan Sıla, ardından da yalnız başına kendi hesabından mini konserler vermeye başladı.