Sıla Bakü'de rüzgar gibi esti! Dinleyenler mest oldu...
Ünlü şarkıcı Sıla Bakü'de rüzgar gibi esti. Ünlü şarkıcının performansına yorum ve beğeni yağdı. Sevilen şarkıcının kostüm seçimi ve tercih ettiği şarkılar adeta dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi.
Sıla, Bakü'de unutulmaz bir konserle hayranlarını büyüledi. Şarkıcı, şık ve göz alıcı bir görünümle sahneye çıkarken, hayranlarını da özel bir sürprizle şaşırttı. Konser boyunca enerjisiyle salonu dolduran Sıla, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Sıla, önceki gün Azerbaycan’ın Bakü Kongre Merkezi’nde hayranlarına unutulmaz bir konser sundu.
Şarkıcı, Burak Bayraktaroğlu imzalı şık siyah, transparan deri elbisesiyle göz alıcı bir görsellik sergilerken, zarafetiyle de izleyenleri büyüledi.
Konserde, adını kendisinden alan minik bir hayranını sahneye davet ederek, tatlı bir sohbet gerçekleştirdi.