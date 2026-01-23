Sıla Bakü'de rüzgar gibi esti! Dinleyenler mest oldu...

Sıla, Bakü'de unutulmaz bir konserle hayranlarını büyüledi. Şarkıcı, şık ve göz alıcı bir görünümle sahneye çıkarken, hayranlarını da özel bir sürprizle şaşırttı. Konser boyunca enerjisiyle salonu dolduran Sıla, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.