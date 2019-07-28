Sıla Ahmet Kural'lı günleri atlattı! Eski haline geri dönüş yaptı
Ünlü şarkıcı Sıla, Meşk adını verdiği yeni şarkılarıyla hayranlarını sevindirirken eski imajına geri dönerek uzattığı saçlarıyla da hayranlarına sürpriz yaptı.
Ahmet Kural ile olaylı ilişkisi esnasında saçlarını kısacık kestiren Sıla, eski haline dönmeye başladı. Kural ile yaşadığı tatsız olayların ardından kendisini işine veren Sıla, yeni şarkılarıyla hayranlarını sevindirirken, yeni imajıyla da sürpriz yaptı.
Sıla Gençoğlu, Meşk adını verdiği yepyeni üç şarkısıyla dinleyicilerle buluştu. Sıla, bu müjdeli haberi, sosyal medya hesabı Instagram'dan verdi. Zorlu geçen bir yılın ardından adeta şarkılarıyla dinleyenlerine bir hikaye anlatan Sıla'nın imajını eski haline çevirmesi de hayranlarından tam not aldı.
Instagram hesabından prova anını paylaşan ünlü şarkıcı uzattığı saçlarıyla imaj tazeledi. Uzun süredir kısa saç kullanan Sıla'nın yeni imajı ise hayranlarını sevindirdi.
Sıla'nın uzun saçlı halini özleyen birçok kişi yorum yağmuruna tuttu. Sıla'ya yorum yapanlar arasında ünlü isimler de vardı.