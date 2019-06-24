Sıkı AK Partili Hasan Kaçan fark gelince Ekrem İmamoğlu için bunları dedi
Ekmek Teknesi dizisindeki 'Heredot Cevdet' karakteriyle tanınan Hasan Kaçan, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından Twitter hesabından açıklamalar yaptı.
İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı. Açılan sandık sayısı yüzde 99,37. Ekrem İmamoğlu yüzde 54,03, Binali Yıldırım yüzde 45,09 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın desteklediği CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni Belediye Başkanı oldu.
İBB Başkanlığı seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun kazanması sonrası Twitter hesabından açıklamalar yapan oyuncu Hasan Kaçan, şu ifadeleri kullandı; "Meşhur hikayede dendiği gibi, 'Vardır bunda da bir hayır.' Rakibi tebrik etmek erdemdir. Binali beye helal olsun.
Netice tekrar Vatana, Millete hayırlı olsun. Şu mecrada canla başla ter döken herkese teşekkür ederim. Bismillah der yeniden başlarız. Niyet hayır akibet hayır.
Bazı sanatçılar madem görüşünü söylemekte beis görmüyor. Ben de tekrar edeyim. Yerim 'Uzun Adam'ın yanıdır. 60 yıldır iktidar olamayanlar yılmıyor da, biz bir İstanbul seçimi ile mi yılacağız?!