Şikayet yağdı! Sahipsiz köpekler ekipler tarafından toplanıyor

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahipsiz köpekler toplanarak hayvan barınağına götürülüyor.

Seyhan Kaymakamlığı, vatandaşların sahipsiz köpeklerle ilgili şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Kaymakamlık koordinesinde Seyhan Belediyesi ekipleri, ilçedeki sahipsiz köpekleri topladı. Sahipsiz köpekler, Adana Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına teslim edildi.

Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15001. Sokak'ta dün sürü halinde gezen köpekler, bir kediyi öldürmüş, bu anlar bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

