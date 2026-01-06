Şikayet yağdı denetim başladı! Fahiş fiyatlar harekete geçirdi

Şehirler arası seyahat molalarında tercih edilen dinlenme tesisinde 400 liraya satılan cam suyuna şikayet yağması sonrası Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Özellikle kış mevsiminde zorda kalan insanların ihtiyaçlarından fırsatçılık yapmak isteyen işletmelere ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı, şehirler arası dinlenme tesislerine yönelik denetim başlattı. Özellikle mola yerlerinde bazı yol ihtiyaçlarının fahiş fiyattan satılmasının tespit edilmesinin sonrasında otoyol üzerindeki işletmelerde kontroller yapıldı.

FIRSATÇILIK YAPANLARA GÖZ AÇTIRILMIYOR

Şehirler arası yollarda seyahat eden vatandaşları korumak amacıyla ülke genelinde fırsatçılık ve mevzuata aykırı uygulamalar yapan işletmelere göz açtırılmıyor.



YILBAŞI TATİLİ VE KAR FIRSATÇILARINA İZİN YOK

Bu kapsamda yılbaşı dönemine ve yaklaşan eğitim-öğretim ara tatiline işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sadece geçtiğimiz cuma, cumartesi ve pazar günlerinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında, otoyol üzeri hizmet veren 156 işletme denetlendi. 11 bin 906 ürün ve ürün grubu tek tek incelendi. 158 aykırılık tespit edilerek ilgili işletmeler hakkında idari işlem süreçleri başlatıldı. Vatandaşlarımızın yolculuk esnasında mağdur edilmesine, fırsatçılığa ve mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmemektedir. Bakanlık olarak adil, şeffaf ve güvenli piyasa düzeni için sahadayız, kararlıyız."