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Siirt'ten kahreden haber! Şehidin kimliği belli oldu

SİİRT'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde yürütülen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan polislerden birinin kimliği belli oldu.

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"Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşti.

Çatışmada Muhammed Demir şehit düştü. Şehidin acı haberi memleketine ulaştı, gözyaşları sel oldu.

Acı haber Sivas'a ulaştı

Özel Harekat Polisi Muhammed Demir'in  şehadet haberi Sivas’ta Mevlana Mahallesinde ikamet eden eşi Hilal, babası İbrahim ve annesi Dilber Demir’e verildi.

Bir çocuk babası olan Demir’in baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

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