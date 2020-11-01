Siirt'te üretiliyor Avrupa'dan sipariş yapıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Yurtdışından sipariş yağdığını belirten Varır "Bunu gören gerek Siirt merkezde ve gerekse ülke dışında birçok vatandaş beni arayarak ürettiğim sabunu satın almak istediler. Gün geçtikçe işlerim açılmaya başladı ve şimdi sipariş alıyorum ve ona göre bıttım sabunu üretimi yapıyorum" dedi.