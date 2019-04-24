Siirt’te kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti

Siirt’te kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti

SİİRT’in Tillo ilçesinde dengesini kaybederek kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Siirt’te kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti - Sayfa 1

SİİRT'in Tillo ilçesinde, iddiaya göre, yabani ot toplarken dengesini kaybeden Asiye Aktuğ (40), 750 metre yükseklikten düştü.

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Siirt’te kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti - Sayfa 2

Kaletül Üstad tepesi bölgesinde meydana gelen korkunç olayda; Asiye Aktuğ, ailesiyle birlikte yabani ot topladığı sırada iddiaya göre dengesini kaybederek 750 metre yükseklikteki tepeden düştü.

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Siirt’te kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti - Sayfa 3

Olayı gören yakınlarının ihbarıyla bölgeye AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi

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Siirt’te kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti - Sayfa 4

AFAD ekipleri tarafından drone ile Aktuğ'un düştüğü yeri tespit etti.

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