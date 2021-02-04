Siirt'te 10 bin TL'ye satın aldı! Dudak uçuklatan teklifi reddetti son hali şaşırttı
SİİRT'te yaşayan Ferhat Tekin hurda olarak aldığı aldığı aracını baştan aşağı yeniledi. Tekin'in 50 bin lira masraf yaptığı aracın son hali görenleri şaşırttı.
Siirt’te 20 yıldır oto sanayi ustası olan Ferhat Tekin, çürümeye terk edilmiş 1990 model hurda aracı görünce, 10 bin liraya satın aldı. Aracı baştan sona yenileyerek 50 bin lira masraf eden Tekin, aracı yürür duruma getirdi.
Özenle bakımları yapılan 31 yaşındaki araç, rengi ve görselliği ile herkesin dikkatini çekmeye başladı.
Aracıyla her gün ilgilenen Tekin, satması için 250 bin lira teklif edildiği ama bunu kabul etmediğini dile getirdi.
Tekin, “Hurda da gördüğüm araba hoşuma gitti, hobi olarak başlıyayım dedim. 10 bin liraya aldığım arabayı 50 bin lira harcadım. Aracın motorunu indirip 4x4 şanzımanını baştan sona yeniledim. " dedi.