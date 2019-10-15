Siirt Pervari'de askerin dikkati büyük bir faciayı önledi

Söz konusu bölgede Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan detaylı aramada 25 kilogram ana imla hakkı olarak kullanılan tahminen mazotla karıştırılmış amonyum nitrat, 2 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 7 buçuk metre infilaklı fitil, 2 adet elektrikli fünye, 10 metre 0,75 milimetrelik kablo, 10 gram yemleme olarak kullanıldığı değerlendirilen plastik patlayıcı, bir adet pil bloğu ele geçirilmiştir. İlgili Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile delil niteliği olmayan malzemeler kontrollü bir şekilde imha edilmiştir.” denildi.