Sihirli Annem'in yıldızı Gizem Güven evlendi! Gelinlikle görenler tanıyamadı
Sihirli Annem ve Selena dizisiyle tanınan genç oyuncu Gizem Güven evlendi.
Bir dönem ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Sihirli Annem'in sevilen oyuncusu Gizem Güven nikah masasına oturdu. Güzel oyuncu Güven görenleri adete büyüledi.
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Dizide Ceren karakterine hayat veren Gizem Güven bir süredir nişanlı olduğu Siverek Belediyespor takımında futbolcu olan Caner Turp ile evlendi.
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Geçtiğimiz günlerde düğün öncesi dış mekan çekimi yaptıran ikilinin pozları sosyal medyayı sallamıştı.
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Geçtiğimiz hafta kına gecesi yapan ve görüntüleriyle günlerce konuşulan Gizem Güven'i bu mutlu gününde rol arkadaşları da yalnız bırakmadı.
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