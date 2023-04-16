Sihirli Annem'in Tuğçe'si müstehcen fotoğraf gönderdi! Damla Ersubaşı'nın arkadaşının iddiası şoke etti
Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı özel hayatıyla gündeme geldi. Ersubaşı'nın yakın arkadaşı Müge Işık şoke eden iddialarda bulundu.
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı daha önce şiddet gördüğü eşiyle boşanmış sonra yeniden barışmıştı.
Tekrar ayrılık kararı alan ve o dönem darp edildiği iddia edilen Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı şoke eden iddialarla gündemde.
Ersubaşı'nın yakın arkadaşı Müge Işık açıklamasında "Sen hani kocanın ailesini bir milyon dolandırdın ya ben her şeyi ispatlayacağım" diyerek şoke eden iddialarda bulundu.
Müstehcen fotoğraf...
Işık açıklamasında "Bana sığındın ben seni buraya taşıdım paralarını ben verdim. Benim kocama nasıl göz dikersin lan? Ben Sönmez Işık'la evliyim kendine gel... Sen gecenin 3'ünde nasıl benim kocama müstehcen fotoğraf atarsın?" diyerek gündem oldu.