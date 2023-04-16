Sihirli Annem'in Tuğçe'si müstehcen fotoğraf gönderdi! Damla Ersubaşı'nın arkadaşının iddiası şoke etti

Müstehcen fotoğraf...

Işık açıklamasında "Bana sığındın ben seni buraya taşıdım paralarını ben verdim. Benim kocama nasıl göz dikersin lan? Ben Sönmez Işık'la evliyim kendine gel... Sen gecenin 3'ünde nasıl benim kocama müstehcen fotoğraf atarsın?" diyerek gündem oldu.