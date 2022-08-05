Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı 13 günde 6 kilo verdi, iğne ipliğe döndü!
Bir dönem ilgiyle izlenen Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterine hayat veren, genç yaşta şöhreti yakalayan Damla Ersubaşı verdiği kilolarla gündem oldu. 13 günde 6 kilo veren Subaşı imajını da yenileyerek saçlarını koyu renge boyattı.
Sihirli Annem dizisinde oynadığı Tuğçe karakteri ile adını milyonlara duyuran Damla Ersubaşı verdiği kilolardan kurtuldu. 13 günde tamı tamına 6 kilo veren güzel oyuncu, imaj değişikliğine giderek saçlarını koyu renge boyattı. O paylaşımı takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
29 yaşındaki oyuncu Damla Ersubaşı, fazla kilolarından kurtuldu. Uzun süredir oyunculuk yapmayan Damla Ersubaşı, 13 günde tamı tamına 6 kilo verdi.
Sihirli Annem dizisinde oynadığı Tuğçe rolü ile tanınan ve daha sonra Selena dizisinde de konuk oyuncu olarak yer alan Damla Ersubaşı, artık sosyal medyadaki etkin yanıyla dikkat çekiyor.
Mustafa Can Keser ile yaptığı evlilik ile magazin gündeminde sıklıkla yer alan Damla Ersubaşı, fazla kilolarından kurtuldu13 günde tam 6 kilo veren Damla Ersubaşı, adeta bambaşka birisi oldu.