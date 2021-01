Sihirli Annem'in Sadık'ı Emre Altuğ siyasi görüşünü açıkladı: Göründüğümün dışında...

Nasılsınız, her şey yolunda mı?

Çok iyiyim. Yaşadığımız süreç bize dünyadaki en önemli şeyin sağlık olduğunu gösterdi. Sağlığımız yerinde olduğu için mutluyuz. Setimiz iyi gidiyor ve zaten sürekli test oluyoruz. Hayatım evden sete, setten eve şeklinde devam ediyor. Allah’tan setimiz çok korunaklı ve güvenli. Her şeye rağmen moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz.



Gelecek kaygısına kapılıyor musunuz?

İlk başlarda çok yaşadım. Evde oturduğumuz süreçte kendimizi işe yaramaz hissettik. Her zaman görüştüğümüz insanlarla bir araya gelemedik, bu bizi sıkıntıya soktu. Başta bir bocaladık, şükür atlatıyoruz.