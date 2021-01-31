Sihirli Annem'in Sadık'ı Emre Altuğ siyasi görüşünü açıkladı: Göründüğümün dışında...
Acun Ilıcalı'nın Exxen'inde Sihirli Annem ile ekranlara dönen Emre Altuğ, bir röportajda evlilik için verdiği yanıt şaşırttı.
50 yaşındaki sevilen sanatçı Emre Altuğ, Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda 17 yıl sonra çekilen Sihirli Annem ile ekranlara döndü. Altuğ, Posta'ya birbirinden özel açıklamalarda bulundu.
Nasılsınız, her şey yolunda mı?
Çok iyiyim. Yaşadığımız süreç bize dünyadaki en önemli şeyin sağlık olduğunu gösterdi. Sağlığımız yerinde olduğu için mutluyuz. Setimiz iyi gidiyor ve zaten sürekli test oluyoruz. Hayatım evden sete, setten eve şeklinde devam ediyor. Allah’tan setimiz çok korunaklı ve güvenli. Her şeye rağmen moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz.
Gelecek kaygısına kapılıyor musunuz?
İlk başlarda çok yaşadım. Evde oturduğumuz süreçte kendimizi işe yaramaz hissettik. Her zaman görüştüğümüz insanlarla bir araya gelemedik, bu bizi sıkıntıya soktu. Başta bir bocaladık, şükür atlatıyoruz.
Ekonomik olarak çok etkilendiniz mi?
Elbette. Müzik tarafım tamamen durdu ama çok şükür çok yönlü bir iş hayatım olduğu için durumu idare edebiliyorum. Oyunculuk, tiyatro, sinema, dizi, seslendirme, müzik…
Herkes sizin gibi şanslı değil. Siz şanslı kesimdensiniz?
Şanslı değil, çok çalışmış mücadele vermiş kesimdenim. Buralara öyle kolay kolay gelmedim, çok büyük emek verdim. Bu süreçte sadece kendini düşünemiyorsun, bir ekibin, orkestran var; onları da dert ediyorsun. Başta açığı kendimiz tolere etmek istedik ama zor. Bir insana, bir gecede kazandığı parayı, aylık olarak vermeye çalışmanız bile ciddi külfet.
Peki, çözüm ne?
Devletimize çok iş düşüyor. Biz aslında vergilerimizi bunun için verdik, bu kötü günler için çalıştık. Dolayısıyla şimdi babanın bize bakması lazım!