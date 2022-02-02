Sihirli Annem'in Eda'sı ölüm yıldönümünde unutulmadı Defne Joy Foster kimdir neden öldü
Sihirli Annem dizisindeki Eda rolüyle tanınan Defne Joy Foster ölümünün 11'inci yıl dönümünde mezarı başında anılırken sosyal medyada Defne Joy Foster kimdir neden öldü' soruları yeniden gündeme geldi.
Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 tarihinde Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde hayatını kaybetmişti. Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Sihirli Annem dizisindeki Eda rolü ile akıllara kazınan Foster, ölümünün 11'nci yılında sevenlerini tarafından unutulmadı. Ölümünün 11'inci yılında Defne Joy Foster'ın hayatı ve ölüm sebebi sosyal medyada yine gündem oldu.
2003-2012 yılları arasında 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile hafızlara kazınan oyuncu, sunucu, VJ Defne Joy Foster ölümünün 11. yılında sevenleri tarafından unutulmadı. Sihirli Annem'deki eski rol arkadaşları İnci Türkay ve Jess Molho yaptıkları Instagram paylaşımları ile Defne Joy Foster'a olan özlemlerini sosyal medya hesaplarından dile getirdiler.
Mezarı başında ziyaret ettiler: Oyuncu Defne Joy Foster ölümünün 11'inci yılında Zincirlikuyu'da bulunan mezarı başında anıldı. Her yıl Foster'ı anmaya gelen yakın arkadaşı avukat Ayşegül Mermer, "Defne annenden sana selam getirdik" dedi. Her yıl Defne Joy Foster'ı anmaya çalıştıklarını belirten Mermer, "Hakikaten on bir yıl, koskoca on bir yıl oldu. Her ölen geride büyük bir sızı, acı bırakıyor. Bu hayatın ve ölümün gerçeği, acısı. Dualarımızı gönderiyoruz. Aslında biz burada bir şekilde hayatımıza devam edebiliyoruz ama hayatına devam etmeyen tek bir kişi var. O da annesi. Gün geçmiyor ki ağlamadığı bir gün olsun. Tabii ki onun için çok acı bir şey" dedi.
Sihirli Annem'deki rol arkadaşları İnci Türkay, Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jess Molho, Defne Joy'u 11. ölüm yıl dönümünde de unutmadılar.
İşte Defne Joy Foster'ın ölüm yıl dönümünde Sihirli Annem oyuncularının paylaşımları ile Defne Joy Foster'ın hayatın eve ölümüne ilişkin detaylar...