Sihirli Annem'in Eda'sı ölüm yıldönümünde unutulmadı Defne Joy Foster kimdir neden öldü

Mezarı başında ziyaret ettiler: Oyuncu Defne Joy Foster ölümünün 11'inci yılında Zincirlikuyu'da bulunan mezarı başında anıldı. Her yıl Foster'ı anmaya gelen yakın arkadaşı avukat Ayşegül Mermer, "Defne annenden sana selam getirdik" dedi. Her yıl Defne Joy Foster'ı anmaya çalıştıklarını belirten Mermer, "Hakikaten on bir yıl, koskoca on bir yıl oldu. Her ölen geride büyük bir sızı, acı bırakıyor. Bu hayatın ve ölümün gerçeği, acısı. Dualarımızı gönderiyoruz. Aslında biz burada bir şekilde hayatımıza devam edebiliyoruz ama hayatına devam etmeyen tek bir kişi var. O da annesi. Gün geçmiyor ki ağlamadığı bir gün olsun. Tabii ki onun için çok acı bir şey" dedi.