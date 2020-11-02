Sihirli Annem dizisinin yeni bölümlerinde Betüş'ü kimin oynayacağı belli oldu
Yayınlandığı döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi, yeniden ekranlara dönüyor. Süreç Film'in Acun Ilıcalı'nın kuracağı Exxen adlı dijital platform için çekeceği Sihirli Annem'de Betüş'ü kimin oynayacağı belli oldu.
İlk olarak 2003 yılında yayımlanmaya başlayan fantastik çocuk dizisi olan Sihirli Annem, 2020'de tekrar çekileceği müjdesi verilmişti. Sihirli Annem 2'nin kadrosu açıklanmaya başladı.
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TV 100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi yeniden ekranlara geri dönüyor. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’nın Netflix’e rakip olan Exxen adlı dijital platform için çekeceği Sihirli Annem dizisinin hazırlıkları sürüyor.
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Yılbaşında yayında olması planlanan 10'ar bölümden oluşacak 2 sezonluk projenin kadrosu şekillenmeye başladı.
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Gamze Özer'in yazdığı dizide Perihan'ı Lale Başar'ın oynayacak.
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