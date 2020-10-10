Sihirli Annem dizisinin Çilek'i Zeynep Özkaya
Bir dönemin efsanevi dizisi Sihirli Annem'de Çilek'i oynayan Zeynep Özkaya, büyüdü, sevgilisiyle pozunu paylaştı.
2003 yılında yayınlanan "Sihirli Annem" dizisinde rol alan Zeynep Özkaya, bir süredir Oğulcan Can ile aşk yaşıyor. Aşkını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Özkaya, son olarak sevgilisinin yeni yaşını kutladı.
Özkaya, sevgilisiyle yaptığı paylaşıma "Günün anlam ve önemini belirten bir post bırakıp yatıyorum. Birlikte daha nicelerine, iyi ki doğdun sevgilim" mesajını not düştü. Oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni aldı.
Zeynep Özkaya: Kanal D ekranlarında bir dönem yayınlanmış olan Sihir Annem dizisinde canlandırmış olduğu Çilek karakteri ile tanınan Zeynep Özkaya 23 Ocak 1998'de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kova burcudur.
Sihir Annem dizisinin ardından İki Aile, Eyvah Halam ve Altındağlı dizilerinde de rol almış uzun süredir ekranlardan uzak yaşamını sürmüştür.