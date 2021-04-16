"Karadağ savaşı göz ardı edilmemeli"

Mektupta "ABD, yakın müttefiki olan Ermenistan ve Yunanistan’ın çıkarlarını düşünmelidir. Amerika Havacılık İdaresi bu fırlatmanın önüne geçmelidir. Türkiye, uzaydaki uyduları ve karadaki askeri gücünü iyi kullanır hâle gelmiştir. Bu yetenek, tehdit unsurunu beraberinde getirmektedir. Bu uydular ve askerî kabiliyet ile kaybedilen Karadağ savaşı göz ardı edilmemelidir. Kıbrıs ve Ege Denizi’nde de Türkiye tehdit oluşturmaktadır" denildi.