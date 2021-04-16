SİHA'lar, Yunan ve Ermenilere bunu da yaptırdı! Korkudan Elon Musk'a mektup yazdılar
TÜRKİYE'nin 5B uydusu, Elon Musk’ın şirketi tarafından haziranda uzaya fırlatılacak. Bu projenin önüne geçmek isteyen ABD'deki Ermeni ve Yunan lobileri, ABD Havacılık İdaresine mektup yazdı. İşte iki ülkenin SİHA korkusunu gözler önüne seren ifadeler...
Uzaya sekizinci uydusunu fırlatmaya hazırlanan Türkiye; Ermeni ve Yunanları rahatsız etti. Amerika’da faaliyet gösteren Yunan ve Ermeni lobileri, Türk uydusunu uzaya fırlatacak olan Elon Musk’ın şirketi SpaceX’i durdurmak için yoğun mesai harcamaya başladı.
Yunan ve Ermenilerden mektup: ABD'deki Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, 5B iletişim uydusunun tehlikeli askeri uygulamalara imkân tanıdığını savunarak, ABD Federal Havacılık İdaresine mektup yazdı.
"Karadağ savaşı göz ardı edilmemeli"
Mektupta "ABD, yakın müttefiki olan Ermenistan ve Yunanistan’ın çıkarlarını düşünmelidir. Amerika Havacılık İdaresi bu fırlatmanın önüne geçmelidir. Türkiye, uzaydaki uyduları ve karadaki askeri gücünü iyi kullanır hâle gelmiştir. Bu yetenek, tehdit unsurunu beraberinde getirmektedir. Bu uydular ve askerî kabiliyet ile kaybedilen Karadağ savaşı göz ardı edilmemelidir. Kıbrıs ve Ege Denizi’nde de Türkiye tehdit oluşturmaktadır" denildi.
Yabancı basında yer alan haberlere göre lobi çevreleri; Türkiye’nin bölgesinde askerî anlamda güçlü bir konuma geldiğini, S-400’ler ile birlikte ABD’nin dostluğuna karşı çıkıldığını, Rusya ile yakınlaşan Türkiye’nin artık dost değil düşman bir ülke sayılması gerektiğini dillendiriyor.