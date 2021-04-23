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Sigorta hasar danışmanıydı oto tamircisi oldu Amasya'nın 'Meral usta'sı şaşırtıyor

Sigorta hasar danışmanıydı oto tamircisi oldu Amasya'nın 'Meral usta'sı şaşırtıyor

AMASYA'da sigorta danışmanıydı 'Meral usta' oldu. Eşinin yanında oto tamirciliğine başlayan 2 çocuk annesi Meral Selvi, motor toplamaya, şanzıman sökmeye başladı. Selvi, kendisini gören erkeklerin yaşadığı şaşkınlıktan bahsetti.

Sigorta hasar danışmanıydı oto tamircisi oldu Amasya'nın 'Meral usta'sı şaşırtıyor

Meral Selvi, 18 yıl önce İstanbul'da sigorta danışmanlığıyla iş hayatına girdi. 7 yıl önce Merzifon'a taşınan Selvi, eşinin yanında oto tamirciliğine başladı.

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Sigorta hasar danışmanıydı oto tamircisi oldu Amasya'nın 'Meral usta'sı şaşırtıyor

Çevresindekilerin "Yapamazsın" demesine rağmen mesleğinde ilerlemeye devam eden ve otomobillerdeki birçok arızayı tamir edebilen Selvi, daha sonra eşiyle beraber çalıştığı tamirhaneyi oto yetkili servise dönüştürdü, 6 kişiye istihdam sağladı.

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Sigorta hasar danışmanıydı oto tamircisi oldu Amasya'nın 'Meral usta'sı şaşırtıyor

Açtığı oto yetkili serviste hem patron olan hem de usta olarak çalışan Selvi'yi tamirhanede gören müşteriler kısa süreli şaşkınlık yaşıyor.

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Sigorta hasar danışmanıydı oto tamircisi oldu Amasya'nın 'Meral usta'sı şaşırtıyor

"Nasıl bu kadar bilgiye sahipsiniz?"
Selvi, çocukluğundan beri otomobilleri sevdiğini söyledi. Tamirhanede kendisini gören müşterilerin şaşırdığını anlatan Selvi, şunları dile getirdi: Bir de otomobiller hakkında teknik olarak bilgi verdiğimde daha çok şaşırıyorlar. 'Siz bir bayan olarak, nasıl bu kadar bilgiye sahipsiniz.' diyorlar. 

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