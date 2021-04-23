"Nasıl bu kadar bilgiye sahipsiniz?"

Selvi, çocukluğundan beri otomobilleri sevdiğini söyledi. Tamirhanede kendisini gören müşterilerin şaşırdığını anlatan Selvi, şunları dile getirdi: Bir de otomobiller hakkında teknik olarak bilgi verdiğimde daha çok şaşırıyorlar. 'Siz bir bayan olarak, nasıl bu kadar bilgiye sahipsiniz.' diyorlar.