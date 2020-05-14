Sigaraya zam mı geldi 2020 yeni zamlı sigara fiyat listesi yayıldı
Sigaraya zam geldi mi sorusu bugün sosyal medyanın ve sigara tiryakilerinin en çok araştırdığı konu oldu. Resmi Gazete kararı ile sigara ve tütün ürünlerinden alınan vergi yüzde 17 arttırıldı. Peki 14 Mayıs yeni sigara fiyatları kaç para oldu, güncel zamlı sigara fiyat listesi haberimizde...
Sigara tiryakilerini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayınlandı. 2020 14 Mayıs itibariyle tütün ve sigara ürünlerinin vergisi yüzde 17 arttırıldı. Peki sigara fiyatlarına zam geldi mi, yeni zamlı sigara fiyatları kaç para oldu? İşte Parliement, Camel, Marlboro, Muratti, Lark, Samsun, Winston sigara yeni zamlı fiyatları...
Sigaraya zam mı geldi: Sigara ve tütün ürünlerindeki vergi oranları artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergiler yüzde 17 artırıldı. Yeni maktu vergi tutarı 0.4569 TL olarak açıklandı. Bu da sigaraya 2 liralık zam demek
SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU: Sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yükseltildi. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sigarada 0,3899 lira olan asgari maktu vergi yüzde 17,18 artışla 0.4569'a çıktı.
Böylece 1 paket yani 20 adet sigarada vergi 7,79 liradan 9,13 TL'ye yükseldi.