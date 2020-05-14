Sigaraya zam geldi mi 2020 yeni zamlı sigara fiyat listesi yayıldı

Sigaraya zam mı geldi: Sigara ve tütün ürünlerindeki vergi oranları artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergiler yüzde 17 artırıldı. Yeni maktu vergi tutarı 0.4569 TL olarak açıklandı. Bu da sigaraya 2 liralık zam demek