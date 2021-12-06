Sigaraya zam geldi 6 Aralık zamlı yeni sigara fiyatları listesi 2021

Sigaraya 5 TL zam geldi: Philip Morissa'nın ürettiği ve en çok tüketilen sigara markalarına 5 lira zam geldi. Zam resmen açıklanmasa da bayilerin müşterilerine 'sigara kalmadı' diyerek satışı durdurduğu iddia ediliyor. İşte 6 Aralık 2021'den itibaren geçerli olacak zamlı sigara fiyatları...