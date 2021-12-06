Sigaraya zam geldi 6 Aralık zamlı yeni sigara fiyatları listesi 2021
Sigara fiyatlarına çok kallavi zam geldi... Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M gibi sigaralara 5 TL zam geldiği iddia edildi. İşte yeni zamlı sigara fiyatları... .
Sigaraya 6 Aralık'tan (bugün) itibaren zam geldi mi? Royal Tobacco geçen hafta sigara fiyatlarına 2 liralık zam yapmıştı. Sosyal medyada son yayılan haberlerde Philip Morissa marka Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M gibi sigaralara 5 TL zam geldi. İşte yeni zamlı sigara fiyatları...
Sigaraya 5 TL zam geldi: Philip Morissa'nın ürettiği ve en çok tüketilen sigara markalarına 5 lira zam geldi. Zam resmen açıklanmasa da bayilerin müşterilerine 'sigara kalmadı' diyerek satışı durdurduğu iddia ediliyor. İşte 6 Aralık 2021'den itibaren geçerli olacak zamlı sigara fiyatları...
Marlboro Edge'nin fiyatı 17 liradan 22 TL’ye çıktı.
Marlboro Touch'un fiyatı 18 liradan 23 liraya çıktı.
Marlboro'nun fiyatı 24 TL oldu.
Parliament'in fiyatı 19,50 liradan 24.50 liraya yükseldi.
Parliament Midnight Blue'nin fiyatı 18.50 liradan 23.50 liraya yükseldi.