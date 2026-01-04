BIST 11.498
Sigaraya zam! 110 liraya dayandı: Geçerli olan tarih belli oldu

2026’nın ilk sigara zammı resmen açıklandı: TBYD Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna yapılan 5 TL’lik fiyat artışının 5 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte gruptaki en düşük sigara fiyatı 95 TL’ye yükselirken, en pahalı paketler 110 TL sınırına dayandı.

2026 yılının ilk günlerinde tütün ürünlerine yönelik fiyat artışı beklentisi gerçeğe dönüştü. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun ürünlerine 5 TL oranında zam yaptığını ve yeni fiyat listesinin raflara yansımaya başladığını duyurdu.

TBYD BAŞKANI EROL DÜNDAR’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Sigara fiyatlarındaki artış iddialarına ilişkin net bilgiyi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Dündar, daha önce sinyallerini verdikleri fiyat artışının ilk sigara grubunda resmen başladığını ifade etti. Dündar, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla zammın tüm Türkiye genelindeki satış noktalarında geçerli olacağını belirtti.

FİYAT BAREMLERİNDE YENİ SEVİYE: EN DÜŞÜK 95 TL

Gerçekleşen 5 TL’lik artışın ardından sigara fiyatlarındaki alt ve üst limitler yeniden belirlendi. Yapılan düzenleme öncesinde piyasadaki en uygun fiyatlı sigara 90 TL seviyesinde bulunurken, zamlı liste ile birlikte en ucuz paket fiyatı 95 TL’ye yükseldi.

