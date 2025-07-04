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Sigaraya tiryakileri üzecek okkalı zam! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya tiryakileri üzecek okkalı zam! İşte yeni fiyatlar

Sigara tiryakilerini üzecek haber vergilerde yaşanan artış sonrası geldi. Sigara fiyatlarına 5 TL zam yapıldı. İşte zam sonrası oluşan yeni fiyat listesi...

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Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından birçok kalemde fiyatlar yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) akaryakıt, içki ve tütün ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarına yüzde 15,71 zam yapılacağını duyurmuştu.

Sigaraya 5 TL zam geldi

Beklenen zam gerçekleşti. Akaryakıt fiyatlarından sonra sigaraya da zam geldi. Sigara fiyatlarına 5 TL zam yapıldı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın aktardığına göre, bir sigara grubuna yapılan zam sonrası fiyatlar 100 liraya dayandı. Zamla beraber grubun en pahalı sigarası 96 TL, en ucuz sigarası ise 80 TL oldu.

Bugünden itibaren fiyatlara yansıdı

Dündar, zammın temmuz ayındaki ÖTV artışlarından kaynaklandığını belirterek yeni fiyatların 4 Temmuz Cuma gününden itibaren etiketlere yansıdığını açıkladı.

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