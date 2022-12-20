Sigaraya eşi benzeri görülmemiş zam! Ocak 2023 itibariyle sigara 6 lira zamlanacak

Erdoğan iptal etmediği sürece...

Yazısında vergi sistemine dair işleyişi anlatan Bingöl, ÖTV artışına dair şu bilgileri kaydetti: "Vergi sistemimizde garip bir işleyiş vardır. Ödeyeceğimiz vergilerde yeniden değerleme oranı küsuratı ile birlikte dikkate alınarak hesaplanırken, vergi dilimlerinde, yemek istisnasında ve benzeri %5’e kadar olan kesirler silinir. Örneğin, beyannamedeki damga vergisinde kuruşu kuruşuna bir artış olur. Ama vergi dilimleri her yıl kırpılır, gizli vergi zammına dönüşür. Alkol ve tütün ürünlerinde de aksi yönde CB kararı alınmadığı sürece otomatiğe bağlanmış ÖTV artışı söz konusudur. Bu artış da alkol ve tütün ürünlerinin ÖTV’sinde %25-30 oranında olacaktır."