Sigaraya eşi benzeri görülmemiş zam! Ocak 2023 itibariyle sigara 6 lira zamlanacak
3 Ocak 2023 itibariyle tüm sigaralara 6 lira zam geliyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan, otomatiğe bağlanan ÖTV artışını iptal etmediği takdirde sigaralara yüzde 25 ile 30 arasında zam gelecek... Erdoğan'ın sigara için ÖTV'yi iptal etmesi de beklenmiyor... Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı...
Yılbaşının yaklaşmasıyla beraber yeni yılda alkollü ürünler ile sigaraya gelecek zamlar şimdiden belli oldu. Sigara başta olmak üzere tütün ürünlerini kullananların yeni yılda cepleri yanacak. Gelecek zam öyle böyle değil, sigara içmemeye yemin ettirecek cinsten... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aksi yönde karar almadığı müddetçe tütün ürünlerinde otomatiğe bağlanmış ÖTV artışı yaşanacağını belirten Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, tütün ürünlerinin 3 Ocak 2023 sabahı ‘otomatik olarak’ yüzde 25-30 bandında zamlanacağını açıkladı.
Vergiyedair.com'da "Otomatiğe bağlı vergi artışı... Böylesi ancak bizde olur" başlıklı bir yazı kaleme alan Ozan Bingöl, 2023'ün ilk zam haberini duyurdu. Bingöl söz konusu köşe yazısında tütün ürünleri üzerinden alınan maktu/ asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarının altı ayda bir ÜFE oranları dikkate alınarak otomatik arttığını belirtti.
Artışın olmaması için Cumhurbaşkanının 'artış olmayacağı' yönünde karar alması gerektiğini söyleyen Bingöl, aksi durumda "3 Ocak 2023 sabah 10.00’da TÜİK’in ÜFE rakamlarını açıklaması ile birlikte tütün ürünleri üzerindeki maktu ve ek maktu vergiler 2022-Temmuz-Aralık dönemi Yİ-ÜFE artışı oranında otomatik bir şekilde artacak. Böylece tütün ürünlerinde yüzde 25-30 oranında bir artış göreceğiz." dedi.
Erdoğan iptal etmediği sürece...
Yazısında vergi sistemine dair işleyişi anlatan Bingöl, ÖTV artışına dair şu bilgileri kaydetti: "Vergi sistemimizde garip bir işleyiş vardır. Ödeyeceğimiz vergilerde yeniden değerleme oranı küsuratı ile birlikte dikkate alınarak hesaplanırken, vergi dilimlerinde, yemek istisnasında ve benzeri %5’e kadar olan kesirler silinir. Örneğin, beyannamedeki damga vergisinde kuruşu kuruşuna bir artış olur. Ama vergi dilimleri her yıl kırpılır, gizli vergi zammına dönüşür. Alkol ve tütün ürünlerinde de aksi yönde CB kararı alınmadığı sürece otomatiğe bağlanmış ÖTV artışı söz konusudur. Bu artış da alkol ve tütün ürünlerinin ÖTV’sinde %25-30 oranında olacaktır."