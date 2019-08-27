Sigaraya 5 lira zam mı geldi? Vergi zammı var 2019 sigara fiyat listesi
Sigaradan alınan maktu vergiye Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre zam yapıldı. Peki sigara zammı pakete yansıtıldı mı, 5 lira zam geldi haberleri doğru mu?
Sigara fiyatlarına yapılan son zam sonrası en düşük sigara fiyatı 12 lira olmuştu. Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı bir kez daha arttırıldı. Peki bu yeni sigara zammı mı demek? Marlboro, Parlıament, Winston, Muratti, Lark, L&M sigara fiyatları kaç para oldu?
"Sigara fiyatları arttı mı?" sorusu Resmi gazetede yayınlanan maktu vergi zammı ile gündeme oturdu. Sosyal medyaya bu bilgi sigaraya 5 lira zam geldi şeklinde yansıdı. Öncelikle bu noktaya açıklık getirelim. Sigaranın vergisi zamlandı ancak sigara üreticileri henüz bunu paket fiyatına yansıtmış değil.
Maktu vergi zammı
15 Ağustos'ta Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı bir kez daha arttırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan 1424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan bilgilere göre bir paket içinde yer alan her sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 0.2895 TL'den 0.3899 TL'ye çıktı.
Böylece paket başına alınan asgari maktu vergi tutarının 7.8 liraya yükseldiği anlamına geliyor. Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0.4539 TL olarak açıkladı.