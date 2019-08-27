Sigaraya 5 lira zam mı geldi? Vergi zammı var 2019 sigara fiyat listesi

Sigara fiyatlarına yapılan son zam sonrası en düşük sigara fiyatı 12 lira olmuştu. Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı bir kez daha arttırıldı. Peki bu yeni sigara zammı mı demek? Marlboro, Parlıament, Winston, Muratti, Lark, L&M sigara fiyatları kaç para oldu?