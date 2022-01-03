Sigara ve alkole ÖTV zammı! Artış oranı yüzde 47 oldu

Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu.

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Geçtiğimiz haftalarda birçok marka tarafından sigaraya zam yapılmıştı. 2022 yılının ilk günlerinde vergi oranlarına gelen zamla birlikte sigara ve alkol fiyatları da değişti.

Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki zam oranı yüzde 47 oldu.

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