Sigara ve alkola zam geldi! En ucuz sigara kaç lira oldu?
OCAK ayı sigara tiryakileri ile alkollü içki tüketenleri üzecek. İçki ve sigaraya yeni yılda gelecek ÜFE zammına bir de ‘bandrol’ zammı eklendi. Bandrole en az yüzde 40, ÖTV’ye yüzde 28 zam göründü.
Yerli ve milli sloganıyla Halil İbrahim Danışmaz'a, ardından da şehir hastanelerini işleten CCN Grup'a devredilen içki ve sigara bandrollerine yıl başında yeni bir zam daha geleceği bildirildi.
Yılbaşında hem alkollü içecekler hem de sigaranın Özel Tüketim Vergisine (ÖTV) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında ayrıca artış yapılacağı için çifte zam gelecek.
Bandrol üretim yetkisi 2020 yılının sonlarında ihale bile düzenlenmeden Danışmaz'ın şirketi DNS'ye devredildikten hemen sonra bandrol fiyatlarına yüzde 100 ila yüzde 400 oranlarında zam yapılmıştı. Bundan hemen 3 ay sonra 2021 yılı başında bandrole yüzde 25 zam daha yapıldı.
Darphane ve Damga Matbaasının 2022 yılı başından itibaren ise bandrol fiyatlarına bu sefer yüzde 40 ile yüzde 50 oranında zam yapmak için hazırlık yürüttüğü öğrenildi.