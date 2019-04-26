Sigara içmeyenler için korkutan istatistik! İçenlerden daha fazla...

“Akciğer kanserine yakalanmak çok uzun süre sigara içmekle ilişkili bir hastalık gibi görüldü. Sigara içmenin bu hastalığın ortaya çıkmasında önemli etkisi olsa da bu araştırma uzman hekim ve politikacıların iç ve dış hava kirliliği dahil diğer risk faktörlerine dair farkındalığı artırması gerektiğini gösteriyor.”