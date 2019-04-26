Sigara içmeyenler için korkutan istatistik! İçenlerden daha fazla...
İngiltere'de araştırma yapan uzmanlar, yılda 6 bin insanın sigara içmemesine rağmen akciğer kanserinden hayatlarını kaybettiğini ortaya koydu.
Hiç sigara içmeyen insanlarda zehirli havaya maruz kalmaktan kaynaklanan akciğer kanseri vakalarında artış olduğunu söyleyen uzmanlar, Journal of the Royal Society of Medicine adlı bilimsel bir dergide çalışmalarını yayımladı. Profesör Paul Cosford ise, yapılan araştırmalar sonucu şu açıklamalarda bulundu:
“Akciğer kanserine yakalanmak çok uzun süre sigara içmekle ilişkili bir hastalık gibi görüldü. Sigara içmenin bu hastalığın ortaya çıkmasında önemli etkisi olsa da bu araştırma uzman hekim ve politikacıların iç ve dış hava kirliliği dahil diğer risk faktörlerine dair farkındalığı artırması gerektiğini gösteriyor.”
Sadece sigaradan akciğer kanseri olunmuyor
Yüzde 86 vaka oranıyla sigara içmek akciğer kanserini etkileyen en büyük yaşam tarzı faktörüyken, kirlilik, kömür ateşinin yaydığı duman, pasif içici olmak da akciğer kanserinin gelişmesiyle bağlantılı.
Doktor yanlış teşhis edebilir
Araştırmanın yazarları ayrıca sigara içmeyen kadınların akciğer kanserine yakalanma ihtimalinin sigara içmeyen erkeklere göre çok daha fazla olduğunu söyledi. Öte yandan kanserin ilk uyarıları olan belli semptomlarla doktora giden hastalara sık sık sigara içme geçmişleri sorulur ancak hastanın sigara içmemesi sahte bir rahatlama sağlayarak doktorları hastalığı yanlış şekilde teşhis etmeye yönlendirebilir.